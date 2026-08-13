Anaam International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anaam International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.210 SAR erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 5.9 Millionen SAR, gegenüber 8.8 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33.45 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch