ANA HOLDINGS Aktie 21033066 / US0323501009
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25.08.2026 07:36:00
ANA weitet Robotereinsatz für Passagierservice auf Regionalflughäfen aus
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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08.06.26
|Santander chief Ana Botín: UK bank taxes make ‘no economic sense’ (Financial Times)
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29.04.26
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16.04.26
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Analysen zu ANA HOLDINGS INC (spons. ADRs)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Der heimische Handel dürfte von Vorsicht geprägt sein. Der deutsche Aktienmarkt wird in Grün erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.