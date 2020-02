ANA Holdings kauft bis zu 20 Boeing 787 Dreamliner

Von Kosaku Narioka

SINGAPUR (Dow Jones)--Die japanische Fluggesellschaft ANA will in den nächsten fünf Jahren bis zu 20 Boeing 787 Dreamliner kaufen. Zum Listenpreis haben die Langstreckenmaschinen einen Wert von 6 Milliarden Dollar, wie aus einer Mitteilung von All Nippon Airways hervorgeht.

ANA werde von Boeing 11 Flugzeuge vom Typ 787-10 und 1 vom Typ 787-10 bestellen. Darüber hinaus hat ANA ein Option zum Kauf von 5 weiteren 787-9 und 3 solcher Maschinen vom japanischen Handelsunternehmen Sojitz.

Die Verträge sollen Ende März unterzeichnet werden. ANA lässt die Maschinen mit GE-Turbinen ausstatten. ANA war 2011 Erstkunde des Dreamliner.

