AN2 Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AN2 Therapeutics veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.18 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.210 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch