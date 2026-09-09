Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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09.09.2026 12:23:40
An einigen Standorten: Lufthansa-Gruppe nimmt Flüge nach Dubai wieder auf
Lufthansa stuft die Vereinigten Arabischen Emirate derzeit wieder als sichere Zielregion ein. Ende Oktober soll am Münchner Flughafen die erste Maschine nach Dubai starten. Tochtergesellschaften der Lufthansa wollen nachziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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