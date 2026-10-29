Amwaj Properties Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amwaj Properties Bearer präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 JOD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.010 JOD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0.0 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0.0 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch