AMUSE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMUSE hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 8.05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 143.85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 22.66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch