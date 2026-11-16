AMUSE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AMUSE hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52.59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 56.59 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.11 Prozent auf 16.83 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch