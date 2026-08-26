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26.08.2026 07:00:00
Amtsantritt beim LBA, Erkenntnisse Drohnenanschlag Leipzig/Halle, Google-KI gegen Kondensstreifen
Alphabet ADas wöchentliche airliners.de-[Politik-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit dem Amtsantritt von Alexander Schott und dessen Bedeutung für die Neuausrichtung des Luftfahrt-Bundesamts, neuen Erkenntnissen zum mutmasslichen Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig/Halle sowie Grossbritanniens Plänen, mit Unterstützung von Google-KI Kondensstreifen über dem Atlantik zu verringern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!