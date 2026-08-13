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13.08.2026 06:37:00
AMTRAN TECHNOLOGY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AMTRAN TECHNOLOGY lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
AMTRAN TECHNOLOGY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.29 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 TWD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 7.36 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.43 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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