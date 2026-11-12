AMTRAN TECHNOLOGY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AMTRAN TECHNOLOGY hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.59 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.510 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.84 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch