Amtech Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Amtech Systems hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.42 Prozent auf 22.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch