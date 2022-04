AMS Osram will bis 2030 CO2-neutral werden

Unterpremstätten (awp) - Der Sensorenhersteller AMS Osram schlägt am Kapitalmarkttag vom Dienstag auch Pflöcke in Sachen Nachhaltigkeit ein. Denn er sehe sich einem "nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftserfolg" verpflichtet, heisst es in einer Mitteilung.

Konkret peilt die Gesellschaft bis 2030 CO2-Neutralität an. Schon bis 2026 soll der Frauenanteil in Führungspositionen zudem auf 25 Prozent gesteigert werden. Detailliertere Angaben werden dazu in der Mitteilung nicht gemacht.

AMS Osram bestätigte im Vorfeld des Investorentags das langfristige Margenziel von 20 Prozent oder mehr. Ausserdem wurden Zwischenziele für den Umsatz und die bereinigte EBIT-Marge im Jahr 2024 definiert.

rw/uh