Ams Osram verkauft Vermögenswerte für 45 Mio Euro an Focuslight Technologies

Premstätten/München (awp) - Die deutsch-österreichische Ams Osram verkauft relevante Vermögenswerte des Geschäfts mit passiven optischen Komponenten für 45 Millionen Euro in bar an die chinesische Focuslight Technologies. Der Schritt sei Teil des strategischen Effizienzprogramms "Re-establish the Base", das die Fokussierung auf den profitablen Kern für nachhaltiges Wachstum zum Ziel hat, wie Ams Osram am Dienstag mitteilte.

Ams Osram habe versprochen, sich von dem Portfolio zu trennen, das nicht zum Kern des Halbleitergeschäfts gehöre, wurde Ams-CEO Aldo Kamper zitiert. Die Transaktion unterliege der Zustimmung der Aktionäre von Focuslight Technologies und der chinesischen Behörden und werde voraussichtlich im dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Das bestehende Geschäft mit optischen Komponenten für Consumer-Anwendungen, das im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro erwirtschaftet hatte und im Jahr 2024 nicht mehr weitergeführt wird, ist nicht Teil der Transaktion.

kw/tv