Ams Osram schliesst Verkauf von Vermögenswerten an Focuslight ab

Premstätten (awp) - Ams Osram hat den im Frühling angekündigten Verkauf von Vermögenswerten im Bereich passive optische Komponenten abgeschlossen. Das Closing des Deals sei "genau nach Plan" erfolgt, wird Ams-Osram-CEO Aldo Kamper in einer Mitteilung vom Montag zitiert.

Wie bereits im Mai bekannt wurde, ergab sich für Ams Osram durch Verkauf der Assets an Focuslight Technologies ein Erlös von 45 Millionen Euro. Focuslight habe den Betrag in bar bezahlt.

Der Ausstieg aus dem Portfolio, das nicht zum Kern des Halbleitergeschäfts von Ams Osram gehört, sei ein Schlüsselelement des strategischen Effizienzprogramms "Re-establish the Base". Ziel des Programms ist es, im Vergleich zu 2023 bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 75 Millionen Euro und bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 150 Millionen an laufenden Kosten einzusparen. Damit sei man auf Kurs. "Wir sind voll im Plan, die versprochenen Einsparungen zu erreichen", so Kamper.

tv/