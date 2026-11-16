ams-OSRAM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ams-OSRAM hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 3.00 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ams-OSRAM noch ein Gewinn pro Aktie von -0.260 CHF in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 774.7 Millionen CHF – das entspricht einem Abschlag von 2.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 797.7 Millionen CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch