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16.11.2026 06:37:00
ams-OSRAM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ams-OSRAM hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 3.00 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ams-OSRAM noch ein Gewinn pro Aktie von -0.260 CHF in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 774.7 Millionen CHF – das entspricht einem Abschlag von 2.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 797.7 Millionen CHF erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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