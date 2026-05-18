ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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18.05.2026 10:48:36
AMS Osram optimiert Bilanzstruktur mit neuer Anleihe
Premstätten (awp) - Der Sensorenhersteller AMS Osram hat seine Bilanzstruktur weiter optimiert. Das vergleichsweise hoch verschuldete Unternehmen hat neue Mittel in der Höhe von 700 Millionen Euro ausgegeben und einen Kreditrahmen verlängert.
Die ausgegebenen Schuldverschreibungen sind im Jahr 2032 fällig, teilten die Österreicher am Montag mit. Mit dem Geld werde eine andere Anleihe über 750 Millionen Dollar getilgt, die einen Zins von 12,25 Prozent trage.
Zudem wurde eine bestehende revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen Euro bis September 2028 verlängert. Es besteht laut AMS Osram eine weitere Verlängerungsoption bis September 2030.
ra/to
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10:48
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