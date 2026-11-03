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Enttäuschung 03.11.2026 16:04:00

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt

Am Schweizer Aktienmarkt kommen die Tech-Werte am Dienstag einmal mehr unter die Räder und werden somit in Sippenhaft für enttäuschende Zahlen von US-Unternehmen genommen.

ams-OSRAM
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Diesmal patzte Apple nachbörslich mit seinem Zahlenwerk, nachdem in der Vorwoche insbesondere Intel massiv abgestraft wurden. Am Abend dürften dann die Quartalszahlen von AMD erneut für Wirbel sorgen.

Gegen 9.35 Uhr geben die hiesigen Branchenvertreter teils deutlich nach. So verlieren Logitech im SMI 1,45 Prozent auf 77,38 Franken, VAT geben um 0,46 Prozent auf 562,00 Franken nach. ams-OSRAM (-3,66%), INFICON (-1,52%) und Comet (-0,71%) sind ebenfalls schwach. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI verliert derweil 0,06 Prozent.

Der iPhone-Konzern enttäuschte die Börse insbesondere mit seinem Ausblick auf das lukrative Weihnachtsquartal. Offenbar bekommt Apple wie auch andere Branchengrössen die explosiv wachsenden Speicherchippreise zu spüren. Zudem kommen nur zwei teure Geräte vor Weihnachten neu auf den Markt und dabei gibt es beim aufklappbaren iPhone Duo auch noch Lieferengpässe.

Erst vor zwei Wochen hatte Logitech ebenfalls die Quittung für einen schwach aufgenommenen Ausblick auf das wichtige letzte Jahresviertel bekommen und seither rund 16 Prozent verloren. Bei Inficon oder Comet hatten zwar die Zahlen für teils fulminante Kursgewinne gesorgt, die allgemeine Sektorschwäche hat diese mittlerweile aber auch wieder aufgefressen.

Neben der Talfahrt von Intel in der Vorwoche waren auch die Zahlen der Google-Mutter Alphabet, dem Facebook-Konzern Meta oder Amazon mit Skepsis aufgenommen worden. "Das KI-Rennen wird für die grossen Tech-Unternehmen immer teurer", so der Tenor am Markt. Denn die Unternehmen investieren massiv in den KI-Ausbau und lancieren dafür Anleihen in Milliardenhöhe - wofür die Finanzierungskosten auch angesichts wohl weiter steigender Leitzinsen nicht günstiger werden dürften.

dm/hr

Zürich (awp)

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4444 19.03.2027 155269776
Long 12.4074 19.03.2027 155738777
Long 335 18.12.2026 156705069
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 13.688 1.89 160910167
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.3469 16.97 161894199
Short 7.7773 8.72 161894108
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Long 5 -45.86 155101457
Long 8 -40.78 155101458
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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INFICON-Aktie springt an: Sensorenhersteller mit starkem Umsatz- und Ergebnisanstieg
Apple-Aktie nach Quartalszahlen tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen
Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Bildquelle: INFICON,Keystone,OSRAM,Osram
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23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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