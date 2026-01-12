Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.01.2026

AMS Osram: Fortgeschrittene Gespräche über Verkauf von Geschäftsaktivitäten

Premstätten (awp) - AMS Osram befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf bestimmter Geschäftsaktivitäten. Diese Transaktionen seien Teil des im April 2025 kommunizierten Plans zur schnelleren Reduzierung der Verschuldung. Das Unternehmen bestätigte damit laut einer Mitteilung vom Montagabend entsprechende Marktgerüchte.

Insgesamt sei es das Ziel, einen Erlös von weit mehr als 500 Millionen Euro zu erzielen. Zudem soll der Standort in Premstätten langfristig gesichert werden.

AMS Osram betonte ferner, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusicherungen über den Ausgang der Gespräche gemacht werden können. Zu gegebener Zeit wolle das Unternehmen weitere Details mitteilen.

awp-robot/cg

