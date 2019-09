AMS: Osram-Bieterschlacht geht in entscheidende Phase

München (awp/sda/dpa) - Die Bieterschlacht um den zum Verkauf stehenden Beleuchtungshersteller Osram geht in die entscheidende Phase. Bis kommenden Dienstag müssen die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat von Osram Klartext reden und einen Entscheid bekanngeben.

Dann wird klar, ob sie den Aktionären die Übernahme durch den ursprünglich nicht willkommenen österreichischen, und in der Schweiz börsenkotierten Sensorhersteller AMS empfehlen. AMS bietet 38,50 Euro je Aktie. Das wären insgesamt etwa 3,7 Milliarden Euro, also gut 300 Millionen Euro mehr als das von der Osram-Chefetage bisher favorisierte Konkurrenzangebot zweier US-Finanzinvestoren.

Die AMS-Geschäftsleitung will seine Pläne am Dienstagvormittag um 10.00 Uhr bei einer Pressekonferenz in München erläutern. Die US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle haben aber noch die Möglichkeit, ihr Angebot zu erhöhen. Die Annahmefrist für beide Offerten läuft noch bis zum 1. Oktober.

Die IG Metall will eine Übernahme durch AMS verhindern und hat ebenfalls zu einer Pressekonferenz in München gleichentags um 13.00 Uhr eingeladen.

Die Gewerkschaft befürchtet eine Zerschlagung von Osram. Ein Hauptgrund des Widerstands der Arbeitnehmer ist die Finanzierung: Das österreichische Unternehmen hatte Ende Juni bereits über 1,4 Milliarden Euro langfristige Schulden in den Büchern stehen. Um Osram übernehmen zu können, will die AMS-Chefetage laut öffentlichem Angebot weitere Kredite in Höhe von knapp 3,9 Milliarden Euro aufnehmen. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen ursprünglich aus der Steiermark jedoch lediglich knapp 23 Millionen Euro an Gewinn.