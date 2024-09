ams-OSRAM-Aktie von Kaufempfehlung angetrieben: Zeitplan für Reverse Split bei ams-OSRAM steht

So können die neuen Aktien von ams-OSRAM voraussichtlich ab Montag, 30. September, an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heisst. Der letzte Handelstag der alten Aktien ist entsprechend Freitag, 27. September.

Durch die Aktienzusammenlegung (Reverse Split) erhalten die Aktionäre für 10 bestehende Aktien eine Aktie mit einer neuen internationale Wertpapierkennnummer (ISIN). Beim Halten einer Anzahl alter Aktien, die nicht durch 10 teilbar ist, würden die Bruchteile abgerundet und ein Barausgleich in Schweizer Franken ausbezahlt, heisst es weiter. Die alten Aktien würden in der Folge gelöscht und das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 998'443'940 Euro sei dann in 99'844'394 auf Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt.

Die Aktienzusammenlegung war an Generalversammlung am 14. Juni 2024 von den Aktionären abgesegnet worden.

ams-OSRAM-Aktie dank Studie im Höhenflug

Die Aktien des Halbleiterunternehmens ams OSRAM werden am Dienstag von einer Studie beflügelt. Dank einer Hochstufung durch die UBS auf "Buy" klettern die Titel eine knappe Woche vor ihrer Aktienzusammenlegung wieder über die Marke von 1 Franken.

Die Aktie von ams-OSRAM gewinnt am Dienstag an der SIX zeitweise 14,5 Prozent auf 1,07 Franken. Damit entfernen sie sich etwas von ihrem bisherigen Jahrestief bei 0,81 Franken. Bis zum bisherigen Jahreshoch vom Februar bei 2,37 Franken ist es allerdings immer noch ein weiter Weg. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht mit 0,8 Prozent im Plus.

Rein optisch wird der Kurs am kommenden Montag klar steigen, denn die seit Mitte Juni geplante Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 wird voraussichtlich per 30. September stattfinden. Durch diesen Reverse Split erhalten Aktionäre für 10 bestehnde Aktien eine neue Aktie.

Für den heutigen Schub machen Händler eine Studie der UBS verantwortlich. Die Analysten erhöhen die Einstufung auf "Buy" von "Neutral" und heben auch das Kursziel auf 1,60 von bislang 1,20 Franken deutlich an.

Die unmittelbaren Sorgen um die Liquidität und die Verschuldung von ams seien nun begrenzt und es gebe einen klaren Weg, wie die Schulden weiter gesenkt werden könnten, heisst es zur Begründung. Auch der Industriezyklus wirke als Unterstützung und sollte der Aktie bei ihrer Neubewertung helfen, so die Begründung.

an/rw

Unterpremstätten (awp)