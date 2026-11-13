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13.11.2026 10:00:36
AMS Osram-Aktie unter Druck nach Ausblick unter Erwartungen
Zürich (awp) - Die Aktien von AMS Osram sind am Freitag deutlich schwächer in den Börsenhandel gestartet. Der österreichische Lampen- und Sensorenhersteller hatte im dritten Quartal bei der Profitabilität die Erwartungen verfehlt. Auch der Ausblick auf das Schlussquartal fiel schlechter aus als erhofft.
Die Aktie sank bis gegen 9.45 Uhr um 7,6 Prozent auf 15,50 Franken. Derweil gab der Gesamtmarkt SPI um 0,36 Prozent nach.
Analysten sprachen von einem soliden Resultat im dritten Quartal. Die Ergebnisse hätten im Grossen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, kommentierte der zuständige Analyst der Bank Vontobel. Dabei habe der Verkauf des hochmargigen Nicht-Optik-Sensor-Geschäfts sowohl die Gewinn- und Verlustrechnung, als auch die Bilanz erheblich beeinflusst. Aber der operative freie Cashflow (FCF) bleibe schwach, auch wenn das Ziel eines positiven FCF für das Geschäftsjahr 2027 bekräftigt worden sei.
Der Ausblick liege allerdings unter den Erwartungen, hiess es unisono. Das Umsatzziel von 750 bis 850 Millionen Euro sei leicht tiefer als der Konsens, hiess es bei der UBS. Auch das bereinigte EBITDA-Margenziel von 16,0 Prozent in der Mitte der Spanne falle unter den Konsensschätzungen aus, erklärte die ZKB. Dies sei vermutlich auf die verhaltene Smartphone-Nachfrage zurückzuführen, kommentierte Vontobel. Das Lamps & Systems-Geschäft werde wie üblich den Höhepunkt im 4. Quartal erreichen und die erwarteten niedrigeren Umsätze im Halbleitergeschäft teilweise kompensieren können, schrieb die ZKB.
jb/to
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