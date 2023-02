ams OSRAM-Aktie: Umsatz und Ergebnis bei ams OSRAM im 4. Quartal eingebrochen

Unter dem Strich steht ein Riesenverlust. Und die Aussichten sind trübe.

Grund für sind eine nachlassende Konjunktur, ein schwacher Smartphone-Markt, der lahmende Autosektor sowie die Auswirkungen der Coronapolitik in China, wie der Sensoren- und Leuchtenhersteller am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Insgesamt sank der Umsatz um 4 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro.

Der bereinigte Betriebsgewinn fiel um 27 Prozent auf 86 Millionen Euro. Die EBIT-Marge des an der Schweizer Börse kotierten Unternehmens schrumpfte auf 7,3 Prozent von 9,6 Prozent im Vorjahr. In den Zahlen sind Aufwendungen für Akquisitionen und Verkäufe, Transformationskosten und Kosten für die aktienbasierte Vergütung sowie das Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und aus dem Verkauf eines Geschäfts nicht enthalten.

Werden diese berücksichtigt hat ams OSRAM einen Betriebsverlust (EBIT) von 90 Millionen Euro erlitten nach einem Betriebsgewinn von 167 Millionen im Vorjahr.

Unter dem Strich summierte sich der Verlust auf 147 Millionen Euro nach einem Gewinn von 168 Millionen vor einem Jahr. Auf eine Dividende verzichtet der Konzern erneut.

Und die Aussichten sehen trübe aus. Für das 1. Quartal 2023 sieht ams OSRAM eine geschwächte Nachfrage in wichtigen Märkten, da negative Konjunkturtrends weiter zu sichtbaren Marktkorrekturen führen. Nun werde ein Gruppenumsatz von 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro im ersten Quartal erwartet.

Mit Blick auf die weitere Zukunft erwartet ams OSRAM, seine mittelfristigen Finanzziele für 2024 innerhalb der unteren Hälfte der Erwartungsspanne für Umsatz und EBIT-Marge zu erreichen. Dabei hatte der Konzern erst bei der Vorlage der Q3-Zahlen die Mittelfristziele bis 2024 gestutzt.

Unterpremstätten (awp)