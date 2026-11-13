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13.11.2026 17:53:00
ams-OSRAM-Aktie sackt ab: Rückgang bei Umsatz und bereinigtem EBITDA
Der Sensoren- und Halbleiterhersteller ams-OSRAM hat im dritten Quartal 2026 wie erwartet weniger umgesetzt und operativ verdient.
Der Umsatz sank zwischen Juli und September um 3 Prozent auf 829 Millionen Euro, wie der österreichische Technologiekonzern am Freitag mitteilte, der an der Schweizer Börse SIX kotiert ist. Dies sei vorwiegend auf wesentliche Veränderungen im Portfolio zurückzuführen.
Auf vergleichbarer Basis und zu konstanten Wechselkursen sei das Halbleiter-Kernportfolio gegenüber dem Vorjahr um rund 3 Prozent gewachsen. Treiber sei hierbei ein vergleichbares Wachstum von 8 Prozent im Geschäftsfeld Opto Semiconductors gewesen. Demgegenüber belastete die anhaltende Schwäche des chinesischen Smartphone-Marktes die Geschäftseinheit Light Sensors & Photonics das Ergebnis. Auch gegenüber dem Vorquartal sei der Umsatz um 3 Prozent gewachsen.
Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) sank um 19 Prozent auf 135 Millionen. Damit verschlechterte sich die bereinigte operative Marge auf 16,3 von 19,5 Prozent. In den ausgewiesenen Zahlen ist das veräusserte Geschäft mit nicht optischen Sensoren nicht mehr enthalten. ams-OSRAM hatte es per 1. Juli dieses Jahres an Infineon verkauft.
Gewinnsprung wegen Verkauf
Der Verkauf trieb dagegen den Gewinn steil nach oben. Der ausgewiesene EBITDA kletterte auf 503 Millionen Euro von 152 Millionen im Vorjahresquartal. Unter dem Strich erzielte ams-OSRAM einen Reingewinn von 319 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahr noch einen Reinverlust von 28 Millionen ausgewiesen hatte.
Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) beim Umsatz leicht übertroffen. Dagegen wurden die Erwartungen für den bereinigten EBITDA und die entsprechende Marge leicht verfehlt.
Der freie Cashflow wurde insbesondere durch die Erlöse aus der Veräusserung des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren nach oben gedrückt, wodurch sich die Finanzposition des Konzerns deutlich verbesserte. So legte der freie Cashflow auf 462 Millionen Euro zu, nach -119 Millionen im Quartal zuvor. Bereinigt um die Erlöse aus den Verkäufen sei die Cash-Generierung allerdings wesentlich durch den weiteren Abbau von Factoring sowie die halbjährliche Zinszahlung auf die vorrangigen Anleihen belastet worden, schrieb ams-OSRAM.
Gleichzeitig ist der Schuldenberg kleiner geworden. Die Nettoverschuldung belief sich noch 1,34 Milliarden Euro gegenüber 1,74 Milliarden Ende Juni. Damit ist die Nettoverschuldung um ein Drittel tiefer als vor einem Jahr.
Umsatz von 750 bis 850 Mio erwartet
Für das vierte Quartal stellt ams-OSRAM einen Umsatz zwischen 750 und 850 Millionen Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 14,5 und 17,5 Prozent in Aussicht. Der Ausblick berücksichtigt die übliche saisonale Entwicklung. Dabei dürften niedrigere Umsätze im Halbleitergeschäft teilweise durch den saisonalen Höhepunkt im traditionellen Autolampengeschäft ausgeglichen werden.
"Der negative Effekt aus den Portfolioveräusserungen wird gegenüber dem vierten Quartal 2025 rund 75 Millionen Euro betragen", schrieb der Konzern. Für das Geschäftsjahr 2027 sieht das Unternehmen weiterhin einen klaren Weg zu positivem freien Cashflow.
Zudem würden weitere Fortschritte bei AI Photonics die Technologie der Kommerzialisierung näherbringen, hiess es weiter. Die Technologie, die auf die Datenkommunikation in KI-Rechenzentren zielt, gilt als Hoffnungsträger des Konzerns.
So reagiert die ams-OSRAM-Aktie
Die Aktien von ams-OSRAM geben am Freitag deutlich nach. Der österreichische Lampen- und Sensorenhersteller hatte im dritten Quartal bei der Profitabilität die Erwartungen verfehlt. Auch der Ausblick auf das Schlussquartal fiel schlechter aus als erhofft.
Die ams-OSRAM-Aktie verlor an der SIX letztlich 9,06 Prozent auf 15,25 Franken.
Analysten sprachen von einem soliden Resultat im dritten Quartal. Die Ergebnisse hätten im Grossen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, kommentierte der zuständige Analyst der Bank Vontobel. Dabei habe der Verkauf des hochmargigen Nicht-Optik-Sensor-Geschäfts sowohl die Gewinn- und Verlustrechnung, als auch die Bilanz erheblich beeinflusst. Aber der operative freie Cashflow (FCF) bleibe schwach, auch wenn das Ziel eines positiven FCF für das Geschäftsjahr 2027 bekräftigt worden sei.
Der Ausblick liege allerdings unter den Erwartungen, hiess es unisono. Das Umsatzziel von 750 bis 850 Millionen Euro sei leicht tiefer als der Konsens, hiess es bei der UBS. Auch das bereinigte EBITDA-Margenziel von 16,0 Prozent in der Mitte der Spanne falle unter den Konsensschätzungen aus, erklärte die ZKB. Dies sei vermutlich auf die verhaltene Smartphone-Nachfrage zurückzuführen, kommentierte Vontobel. Das Lamps & Systems-Geschäft werde wie üblich den Höhepunkt im 4. Quartal erreichen und die erwarteten niedrigeren Umsätze im Halbleitergeschäft teilweise kompensieren können, schrieb die ZKB.
jb/cg
Unterpremstätten (awp)
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