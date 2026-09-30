ams-OSRAM-Aktie: Rückkauf von Wandelanleihe soll Verbindlichkeiten senken

Das Angebot beläuft sich auf bis zu 143 Millionen Euro, von aktuell ausstehenden 432,8 Millionen.

Als Grund für den Rückkauf führt ams-OSRAM den Verkauf von Teilen seines Geschäfts an. Konkret sind dies das nicht-optische Mixed-Signal-Sensorgeschäft und das CMOS-Bildsensoren-Geschäft, welche an Infineon bzw. Ay Dee Kay Limited veräussert wurden. Dies habe eine Rückkaufpflicht zur Folge, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Sollte der Verkauf des CMOS-Geschäfts nicht bis zum Ende der Angebotsfrist vollzogen sein, beläuft sich der Rückkaufbetrag nur auf maximal 118 Millionen Euro, heisst es weiter. Das Rückkaufangebot läuft über 23 Börsentage vom 15. Oktober 2026 bis zum 16. November 2026. Die Gesellschaft behält sich vor, den Zeitraum auf bis zu 40 Börsentage zu verlängern. Das Ende der Angebotsfrist ist mit dem 16. November, 18 Uhr, angegeben.

Mit dem Rückkauf sollen auch die Verbindlichkeiten des Unternehmens reduziert und die Kapitalstruktur verbessert werden.

cg/hr

Premstätten (awp)