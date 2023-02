ams OSRAM-Aktie mit kräftigen Verlusten: ams OSRAM mit Umsatz- und Ergebniseinbruch - Apple als möglicher Grosskunde

Grund dafür sind eine nachlassende Konjunktur, ein schwacher Smartphone-Markt, der lahmende Autosektor sowie die Auswirkungen der Coronapolitik in China, wie der Sensoren- und Leuchtenhersteller am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Insgesamt sank der Umsatz um 4 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro. Dabei spielten Verkäufe von Geschäften eine Rolle. Die bereinigte Bruttogewinnmarge sank auf 28,5 Prozent nach 33,4 Prozent vor einem Jahr.

Der bereinigte Betriebsgewinn fiel um 27 Prozent auf 86 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge des an der Schweizer Börse kotierten Unternehmens schrumpfte auf 7,3 Prozent von 9,6 Prozent im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn sackte um 39 Prozent auf 29 Millionen Euro ab.

Analysten hatten etwas mehr Umsatz und bereinigten Betriebsgewinn erwartet. Die bereinigte operative Marge fiel indes etwas besser aus als prognostiziert.

In den Zahlen sind Aufwendungen für Akquisitionen und Verkäufe, Transformationskosten und Kosten für die aktienbasierte Vergütung nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten sind das Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und aus dem Verkauf eines Geschäfts.

Happiger Verlust

Werden diese berücksichtigt hat ams OSRAM einen Betriebsverlust (EBIT) von 90 Millionen Euro erlitten nach einem Betriebsgewinn von 167 Millionen im Vorjahr.

Unter dem Strich summierte sich der Verlust auf 147 Millionen Euro nach einem Gewinn von 168 Millionen vor einem Jahr. Auf eine Dividende verzichtet der Konzern erneut, "um sich auf die Stärkung seiner Geschäftsposition im Jahr 2023 zu konzentrieren", wie es hiess.

Trübe Aussichten

Und die Aussichten sehen trübe aus. Für das erste Quartal 2023 sieht ams OSRAM eine geschwächte Nachfrage in wichtigen Märkten. So sei die Nachfrage in den Automärkten gebremst, während die Lagerbestandsanpassungen gewisse Anzeichen einer Stabilisierung zeigen würden. Zugleich werde das Consumer- und Industrie-Geschäft des Unternehmens beeinträchtigt durch schwache Volumina bei Smartphones, negativen Konjunktureinflüssen und der Coronakrise in China.

Nun werde ein Gruppenumsatz von 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro und eine bereinigte operative (EBIT) Marge von 4 bis 7 Prozent im ersten Quartal erwartet. Die Produktions- und Liefervolumina dürften im Startquartal schrumpfen, hiess es.

Ausserdem sei die Entwicklung der Wechselkurse ungünstig und hinzu komme ein Umsatzverlust von rund 15 Millionen Euro durch einen Brand bei einem Zulieferer. Rund 80 Millionen Euro Umsatz fallen durch Verkäufe von Geschäftsbereichen im ersten Quartal 2023 weg.

"Wir sehen derzeit Merkmale einer Marktkorrektur und erwarten, dass die derzeitige Konjunktur- und Branchensituation im ersten Halbjahr 2023 anhalten wird", erklärte Noch-Konzernchef Alexander Everke, der am 31. März seinen Posten räumt. Unter der Annahme, dass sich die Nachfrage am Ende des ersten Halbjahrs erholen werde, insbesondere in China und Europa, erwarte ams OSRAM derzeit eine bessere Geschäftslage im zweiten Halbjahr 2023 als im ersten.

Mittelfristziele nur am unteren Rand erwartet

Mit Blick auf die weitere Zukunft erwartet ams OSRAM, seine mittelfristigen Finanzziele für 2024 innerhalb der unteren Hälfte der Erwartungsspanne für Umsatz und EBIT-Marge zu erreichen. Dabei hatte der Konzern erst bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal die Mittelfristziele bis 2024 gestutzt.

Das Unternehmen erwartete damals aufgrund der trüberen konjunkturellen Aussichten und der Inflation einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 300 Millionen. Zuvor waren es noch 4,9 Milliarden Euro gewesen. Die EBIT-Marge soll bei 13 Prozent plus/minus 100 Basispunkte zu liegen kommen, nachdem das Ziel davor auf "über 15 Prozent" gelautet hatte. Nun geht AMS vom unteren Rand der Spannen aus.

Nachfolger des Ende März zurücktretenden Everke wird Aldo Kamper, der sein Amt am 1. April antreten wird, wie es hiess. Kamper ist seit 2018 Konzernchef des deutschen Autozulieferers Leoni. Mit ihm kehrt ein Urgestein zurück: Kamper war insgesamt 15 Jahre bei Osram - zuletzt als Leiter der Geschäftseinheit Opto Semiconductors.

ams-OSRAM wird Micro-LED mit AIXTRON-Anlagen fertigen - Möglicher Kunde Apple

ams OSRAM wird künftig Anlagen des Hightech-Maschinenbauers AIXTRON für die Produktion von Micro-LED nutzen. AMS Osram habe die Anlagen AIXTRON Aix-G5+ C und G10-AsP-MOCVD-Anlagen auf 200-Millimeter-Wafern für eine Micro-LED-Anwendung qualifiziert, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Die Anlagen sollen dazu beitragen, die Massenproduktion von Micro-LED für die nächste Generation hochauflösender Micro-LED-Displays zu ermöglichen. Ein Kunde von AMS-Osram könnte Branchenexperten zufolge Apple sein.

Micro-LEDs setzten sich aktuell immer stärker durch. Sie ermöglichen auf Bildschirmen und Displays stärkere Kontraste und kräftigere Farben und gelten als günstigere Alternative zu OLEDs. Im Fokus steht hier derzeit unter anderem Apple , das Branchenexperten zufolge bei den teuren Versionen der Apple Watch ab 2024 auf Micro-LED setzen dürfte. AMS-Osram wurde hier in den vergangenen Monaten als potenzieller Zulieferer genannt.

ams OSRAM-Aktien massiv unter Druck

Die am Morgen vorgelegten Zahlen für das Schlussquartal 2022 haben die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt. Sorgen bereitet den Investoren aber insbesondere der getrübte Ausblick.

ams OSRAM-Aktien geben im frühen Handel zeitweise 14 Prozent ab - aktuell beträgt das Minzs noch 8.50 auf 8,50 Euro.

Wie sich nun zeigt, waren die Vorschusslorbeeren der vergangenen Wochen etwas verfrüht. Erste Reaktionen aus Expertenkreisen fallen uneinheitlich aus. Man ist sich allerdings insofern einig, als dass die Umsatzentwicklung im vierten Quartal im Jahresvergleich etwas stärker rückläufig war als eigentlich gedacht. Und obschon die Bruttomarge insgesamt etwas über den durchschnittlichen Schätzungen liegt, schrammte der Sensorenhersteller beim bereinigten EBIT knapp an den Erwartungen vorbei.

Für Verdruss sorgen bei den Analysten insbesondere die Aussagen zur momentanen Absatzsituation. So hatte man sich sowohl von den Umsatzvorgaben fürs erste Quartal als auch von den Margenvorgaben einiges mehr erhofft. Die Guidance für das erste Quartal liege substantiell unter den Erwartungen, meint dazu etwa die Zürcher Kantonalbank.

Erste Experten kündigen denn auch an, ihre Schätzungen unter negativen Vorzeichen überarbeiten zu wollen. JPMorgan geht davon aus, dass die Prognosen für den operativen Gewinn im Gesamtjahr 2023 "mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich" zurückgenommen werden. Und auch der Broker Stifel geht von einer Abwärtsrevision der Gewinnschätzungen möglicherweise bis in den zweistelligen Prozentbereich aus.

Wenig Freude bereitet den Aktionären von AMS Osram zudem, dass die Mittelfrist-Prognosen nach der Senkung vom vergangenen November bereits wieder nach unten revidiert wurden, auch wenn es laut Marktteilnehmern kaum jemand wirklich überrascht. Wie es heisst, liegen die durchschnittlichen Schätzungen vieler Analysten schon heute darunter.

Für die ZKB ist die erneute Abwärtsrevision der Mittelfristziele eine Enttäuschung. Und Stifel streicht als weiteren Negativpunkt hervor, dass AMS Osram nun erst 2025 mit relevanten Umsätzen aus den Micro-LED-Projekten rechne, und nicht wie ursprünglich angekündigt im zweiten Semester 2024.

HERZOGENRATH/PREMSTÄTTEN (awp international)