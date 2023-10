ams OSRAM-Aktie gibt ab: ams OSRAM bringt Kapitalerhöhung an ausserordentlicher GV durch

Damit steht dem Unternehmen nichts mehr im Weg, um seinen Ende September angekündigten Finanzierungsplan in die Tat umzusetzen.

Die Aktionäre hätten an der am Freitag durchgeführten Versammlung sämtliche Traktanden auf der Tagesordnung mit einer Mehrheit von 87,5 bis 99,9 Prozent durchgewunken, teilte ams OSRAM gleichentags mit. Die vorgeschlagene Kapitalerhöhung in Höhe von rund 800 Millionen Euro sei "mit grosser Mehrheit und ohne Widerspruch" abgesegnet worden, heisst es.

Die Kapitalerhöhung sei hauptsächlich zur Reduzierung der Verschuldung vorgesehen und ermögliche dem Unternehmen eine stabile Finanzstruktur. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre im Zusammenhang mit unserem umfassenden Finanzierungsplan und der eingeschlagenen strategischen Neuausrichtung", wird Firmenchef Aldo Kamper in der Mitteilung zitiert.

Bei der Kapitalerhöhung handelt es sich um die erste Stufe eines mehrteiligen Finanzierungsplans. Im Rahmen des Finanzierungsplans will sich das Unternehmen durch eine Kombination aus der nun genehmigten Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten 2,25 Milliarden frisches Geld beschaffen. Diesen Plan hatte ams OSRAM Ende September angekündigt.

Auf der Agenda stand zudem auch die Wahl von Arunjai Mittal in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Er wurde nun gewählt und ersetzt in seiner neuen Rolle Wolfgang Leitner, der das Gremium Anfang September aus persönlichen Gründen verlassen hatte.

Im Schweizer Handel verliert die ams OSRAM-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 3,653 Franken.

tv/cf

Premstätten AT (awp)