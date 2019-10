ams erwägt Insidern zufolge neue Offerte für OSRAM - ams-Grossaktionär Temasek lehnt Eingreifen ab - ams-Aktie fällt

Der österreichische Sensorspezialist ams denkt nach der geplatzten Übernahme des deutschen Lichtkonzerns OSRAM laut Insidern über eine neue Offerte nach.

Der ams -Aufsichtsrat wolle einen solchen Schritt in seiner Sitzung an diesem Freitag besprechen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Falls ams einen neuen Anlauf wage, müsse das Gebot je Aktie mindestens bei den 41 Euro aus der gescheiterten Offerte liegen, hiess es. ams und OSRAM wollten die Informationen nicht kommentieren. An der Börse wurde dennoch schon etwas vorgefeiert, der Akteinkurs von OSRAM stieg im Frankfurter Handel in einer ersten Reaktion um ein Prozent.

Denkbar wäre, dass ams die Mindestannahmeschwelle des Angebots senkt, an dem die milliardenschwere Übernahme Anfang Oktober gescheitert war. Die Österreicher hatten zur Bedingung gemacht, dass sie mindestens 62,5 Prozent der Anteile an OSRAM unter ihre Kontrolle bringen. Allerdings stieg ams im Zuge des Übernahmekampfes mit Finanzinvestoren mit einer direkten Beteiligung von 19,99 Prozent zum grössten Aktionär von OSRAM auf.

Inzwischen haben beide Unternehmen erste Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit geführt, wie OSRAM-Chef Olaf Berlien selbst bestätigt hatte. Demnach hätten bereits persönliche Treffen mit ams-Chef Alexander Everke stattgefunden. ams hatte eine Kombination der beiden Unternehmen nach der geplatzten Übernahme weiterhin als überzeugend dargestellt und angekündigt, weiterhin strategische Optionen zu verfolgen.

ams-Grossaktionär Temasek lehnt Eingreifen in Sachen OSRAM ab

Im Ringen um den Lichtkonzern OSRAM weist der grösste ams-Aktionär und singapurische Staatsfonds Temasek Forderungen der Arbeitnehmer zurück, sich gegen eine Übernahme durch ams zu stellen. "Wir haben zwar eine kleine Minderheitsbeteiligung an ams, verfolgen aber konsequent die Position unserer Corporate Governance, nicht in die geschäftlichen Entscheidungen oder Aktivitäten des Unternehmens einzugreifen", teilte das Unternehmen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit.

ams hatte OSRAM übernehmen wollen, verfehlte aber die Mindestannahmeschwelle. Der österreichische Chiphersteller ist inzwischen mit einem Fünftel am Münchner Lichtkonzern beteiligt. Er könnte seinen Anteil mit Käufen an der Börse aufstocken, wobei ab einem Anteil von 30 Prozent ein Pflichtangebot fällig wäre. Temasek hält nach Bloomberg-Daten 5,4 Prozent an ams und ist damit grösster Anteilseigner.

Die Gewerkschaft IG Metall hatte sich kürzlich direkt an Temasek gewandt. Klaus Abel, OSRAM-Aufsichtsrat und Gewerkschaftssekretär im IG-Metall-Vorstand, schrieb in einem Brief der Temasek-Chefin Ho Ching, eine Übernahme OSRAMs durch ams wäre mit existenzgefährdender Verschuldung verbunden. Er bat Temasek eindringlich, der "Verantwortung als Lead-Investor von ams gerecht zu werden und sich konstruktiv in diese Situation einzubringen und darauf hinzuwirken, dass ams im Sinne aller Parteien das feindliche Vorgehen einstellt".

ams-Aktien fallen deutlich zurück

AMS-Aktien sind zum Wochenschluss der mit Abstand grösste Verlierer am Schweizer Aktienmarkt. Händler verweisen einhellig auf einen Bericht, wonach der Halbleiterhersteller offenbar über eine neue Offerte für den deutschen Leuchtenhersteller Osram nachdenkt. Gegen 9.45 Uhr sacken AMS-Aktien um 4,7 Prozent auf 42,71 Franken ab. Sie sind der mit Abstand schwächste Blue Chip. Der Gesamtmarkt fällt gemessen am SPI zeitgleich um 0,36 Prozent zurück.

