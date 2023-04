ams-Aktie sinkt: Verkauf des Firmenteils Digital Systems

Damit geht das Europa- und Asiengeschäft von Digital Systems, wie vergangenen Sommer angekündigt, an die chinesische Inventronics Gruppe. Bereits im vergangenen Jahr wurde das entsprechende Geschäft in Nordamerika veräussert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Das nun veräusserte Geschäft beschäftigt gemäss den Angaben rund 600 Mitarbeiter. Er entwickelt hauptsächlich Vorschaltgeräte für traditionelle und LED-Beleuchtung. Der Verkauf sei ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von ams OSRAM, heisst es in der Mitteilung weiter.

Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % AMS AG 125932785 49.00 % 15.50 %

Das Unternehmen will sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik konzentrieren und Geschäfte veräussern, die nicht zum Kern der Unternehmensstrategie gehören. Die Gesamterlöse aus den jüngsten Devestitionen beziffert ams OSRAM auf "deutlich über 550 Millionen Euro" - er liege damit deutlich über den ursprünglichen Erwartungen.

An der SIX gibt die ams-Aktie zeitweise 0,99 Prozent auf 6,60 Franken ab.

sr/ra

Unterpremstätten (awp)