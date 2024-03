ams Aktie News: ams am Freitagnachmittag im Minus

Um 04:28 Uhr rutschte die ams-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1,08 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'358 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die ams-Aktie bis auf 1,06 CHF. Bei 1,07 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 6'837'495 ams-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 303,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,06 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ams-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach unten.

Für ams-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte ams am 07.02.2023. Das EPS lag bei -0,11 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1'177,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1'177,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 26.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ams-Gewinn in Höhe von 0,039 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch