ams Aktie News: ams zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:28 Uhr wies die ams-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 1,04 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'961 Punkten liegt. Der Kurs der ams-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,05 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,01 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'073'670 ams-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,48 CHF erreichte der Titel am 05.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ams-Aktie derzeit noch 233,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.04.2024 bei 0,92 CHF. Der aktuelle Kurs der ams-Aktie ist somit 12,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je ams-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ams am 26.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte ams ebenfalls -2,70 CHF je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 797.47 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 832.52 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,020 EUR je ams-Aktie.

Redaktion finanzen.ch