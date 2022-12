ams Aktie News: ams am Nachmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von ams nach unten. In der BX World-Sitzung verlor die Aktie um 04:28 Uhr 0,7 Prozent auf 7,94 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'295 Punkten steht. Die ams-Aktie sank bis auf 7,94 CHF. Bei 7,97 CHF startete der Titel in den BX World-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 130 ams-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1'206,25 USD – eine Minderung von -20,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1'521,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte ams am 07.02.2023 präsentieren. Am 06.02.2024 wird ams schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,447 USD je ams-Aktie.

Redaktion finanzen.ch