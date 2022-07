ams Aktie News: ams mit kräftigen Verlusten

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag abwärts. Auch der Erholungsversuch an der deutschen Börse ist nicht von Erfolg gekrönt, der DAX fällt sogar auf einen neuen Jahrestiefstand. Die US-Börsen müssen ebenfalls Verluste hinnehmen. Die Märkte in Asien fanden im Dienstagshandel keine klare Richtung.