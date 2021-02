ams-Aktie aktuell: Hausse bei ams

Die Aktie von ams zählt zu den Gewinnern des Tages. Die ams-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 5.7 Prozent im Plus bei 23.74 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die ams-Papiere zuletzt 5.7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 13'429 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ams-Aktie zog in der Spitze bis auf 23.78 CHF an. Bei 22.95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'014'547 ams-Aktien.

Passende Hebelprodukte auf ams AG (Anzeige) Faktor Zertifikate

Warrants

Mini Futures

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ams einen Gewinn von 2.72 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die ams AG (vormals Austriamicrosystems AG) ist in der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen Sensorlösungen, Sensor-ICs, Schnittstellen und der dazugehörigen Software tätig. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, 3D-Sensorik, optischer und Spektralsensorik, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme. Diese werden bei der Fertigung von Produkten, die höchste Präzision, Sensibilität und Exaktheit, optimale Funktionalität und minimalen Stromverbrauch erfordern, wie beispielsweise MP3 Player, MEMS-Mikrofone, automobile Sicherheitssysteme, elektrische Stromzähler, industrielle Sensorschnittstellen, Mobiltelefone und Smartphones, GPS-Empfänger, Herzschrittmacher sowie Wegfahrsperren mit Funkschlüssel und Keyless-Go-Systeme verwendet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Im Oktober 2016 übernahm AMS die Firma Heptagon, einer der weltweit führenden Anbieter von Hochleistungstechnologien für optisches Packaging und Mikrooptik. Der Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern ist der Konzern global präsent.

Die aktuellsten News zur ams-Aktie

Syngenta punktet bei Saatgut und in Nordamerika

Redaktion finanzen.net