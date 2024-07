ams Aktie News: ams am Nachmittag gefragt

Die ams-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 1,26 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'040 Punkten notiert. Die ams-Aktie legte bis auf 1,31 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 1,28 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'954'556 ams-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 4,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ams-Aktie liegt somit 70,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,92 CHF. Abschläge von 27,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für ams-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. ams liess sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. ams hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -10,85 Prozent auf 823.04 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 923.20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte ams Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 25.07.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,037 EUR je Aktie in den ams-Büchern.

Redaktion finanzen.ch