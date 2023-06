ams-Aktie im Minus: ams OSRAM-Aktionäre winken alle Anträgen durch

Alle zur Abstimmung stehenden Traktanden der Tagesordnung seien mit Mehrheiten zwischen 70 und 100 Prozent der abgegebenen Stimmen beschlossen worden, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte, österreichische Unternehmen ams am Abend mit.

Gemäss den Beschlüssen wurde Frau Yen Yen Tan als Mitglied des Aufsichtsrats wiedergewählt und Herr Andreas Mattes als neues Mitglied des Gremiums gewählt.

Die ams-Papiere notieren an der SIX zeitweise 1,90 Prozent tiefer bei 6,188 Franken.

uh/pre

Premstätten (awp)