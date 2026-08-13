Amrutanjan Health Care: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amrutanjan Health Care liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amrutanjan Health Care die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.51 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amrutanjan Health Care 2.87 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.03 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 940.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch