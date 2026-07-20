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Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

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Wachsender Markt 20.07.2026 15:03:36

Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus

Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus

Amrize übernimmt den Betonhersteller Rapid Redi-Mix im Grossraum Dallas-Fort Worth.

Amrize
40.69 CHF -1.72%
Kaufen Verkaufen
Die Transaktion stärke das Netz des Baustoffproduzenten im wachsenden Markt Texas, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Rapid Redi-Mix betreibt Betonwerke und eine Fahrmischerflotte.

Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende. Amrize erwartet Synergien mit dem regionalen Zuschlagstoffgeschäft und dem Zementnetz. Der Deal ergänzt die jüngst angekündigte Kapazitätserweiterung im Zementwerk Midlothian sowie die Übernahme von PB Materials in West Texas.

Die Amrize-Aktie veerliert an der SIX zeitweise 1,02 Prozent auf 40,60 Franken.

awp-robot/to

Zug (awp)

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Bildquelle: Amrize
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