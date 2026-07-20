Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus

Die Transaktion stärke das Netz des Baustoffproduzenten im wachsenden Markt Texas, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Rapid Redi-Mix betreibt Betonwerke und eine Fahrmischerflotte.

Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende. Amrize erwartet Synergien mit dem regionalen Zuschlagstoffgeschäft und dem Zementnetz. Der Deal ergänzt die jüngst angekündigte Kapazitätserweiterung im Zementwerk Midlothian sowie die Übernahme von PB Materials in West Texas.

Die Amrize-Aktie veerliert an der SIX zeitweise 1,02 Prozent auf 40,60 Franken.

awp-robot/to

Zug (awp)