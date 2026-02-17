Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’753 0.7%  SPI 18’961 0.7%  Dow 49’533 0.1%  DAX 24’998 0.8%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’022 0.7%  Gold 4’879 -2.3%  Bitcoin 52’135 -1.8%  Dollar 0.7702 0.1%  Öl 67.4 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Palo Alto Networks-Aktie in Rot: Enttäuschender Gewinn
Amazon-Aktie im freien Fall: Was hinter dem historischen Kurssturz steckt
Norwegian Cruise Line-Aktie mit Rückenwind: Aktivist Elliott offenbar an Bord
Microsoft-Aktie schwächelt: Einstiegschance oder Warnsignal?
Suche...
eToro entdecken

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.02.2026 23:18:36

Amrize stellt für 2026 Wachstum in Aussicht

Amrize
43.81 CHF -2.97%
Kaufen Verkaufen

Zug (awp) - Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize will im laufenden Geschäftsjahr sowohl beim Umsatz als auch beim operativem Gewinn zulegen. Anlässlich der Zahlenvorlage zu 2025 gab die Gesellschaft eine Prognose für 2026.

So soll der Umsatz um 4 bis 6 Prozent ansteigen auf 12,29 Milliarden bis 12,52 Milliarden US-Dollar, wie das vergangenen Sommer von Holcim abgespaltene Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Der um Sonderkosten bereinigte operative Gewinn EBITDA soll gar um 8 bis 11 Prozent auf 3,25 Milliarden bis 3,34 Milliarden zulegen.

Geschäft mit Wohndächern harzt

Das Unternehmen sei gut aufgestellt, so Amrize. Die Guidance für 2026 widerspiegle die steigende Kundennachfrage und das profitable Wachstum. Im Bereich "Building Materials" würden voraussichtlich Volumen und Preise zum Wachstum beitragen, mit einem niedrigen einstelligen prozentualen Wachstum bei den Zementpreisen und einem mittleren einstelligen prozentualen Wachstum bei den Preisen für Zuschlagstoffe. Im Bereich "Building Envelope" erwarte Amrize ein niedriges einstelliges Wachstum bei den Volumina für gewerbliche Dächer und eine Stagnation bei den Volumina für Wohndächer mit einer Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte.

2025 steigerte Amrize den Umsatz von "Building Materials" um 2,2 Prozent auf 8,51 Milliarden Dollar, während derjenige von "Building Envelope" um 2,2 Prozent auf 3,30 Milliarden zurückging.

Die Jahresprognose 2026 basiere dabei auf den folgenden Annahmen: 900 Millionen Dollar Investitionsausgaben, 340 Millionen Netto-Zinsaufwand, ein effektiver Steuersatz von 21 bis 23 Prozent sowie Unternehmenskosten von 200 Millionen.

Aktienrückkauf geplant

Das Jahr 2025 sei mit der Abspaltung von Holcim ein Meilenstein für Amrize gewesen, liess sich Amrize-CEO Jan Jenisch in der Mitteilung zitieren. Der Grundstein für langfristiges, profitables Wachstum sei gelegt worden.

Neben einer ordentlichen Dividende sowie einer einmaligen Sonderdividende von jeweils 0,44 Dollar die Aktie sollen die Aktionäre auch von Aktienrückkäufen profitieren. Der Verwaltungsrat habe ein Aktienrückkaufprogramm von bis zur einem Wert von 1,0 Milliarde Dollar mit einer Laufzeit von zwölf Monaten genehmigt, so das Unternehmen. Dieses sei vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2025 durch die Generalversammlung.

ys/

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?