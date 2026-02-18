Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
18.02.2026 22:30:36
Amrize schliesst Kauf von PB Materials ab
Zug (awp) - Der amerikanische Baustoffkonzern Amrize hat seinen ersten Zukauf als eigenständiges Unternehmen unter Dach und Fach gebracht. Die Anfang Januar angekündigte Übernahme der texanischen Firma PB Materials wurde nun abgeschlossen, teilte Amrize in der Nacht auf Donnerstag mit.
PB Materials verfüge über 26 Standorte in West-Texas und erziele mit rund 340 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 180 Millionen US-Dollar, hiess es. Es würden "signifikante Synergien" erwartet und die Akquisition solle bereits im ersten Jahr einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie und zum Cashflow leisten.
ra/
Nachrichten zu Amrize
|
22:30
|Amrize schliesst Kauf von PB Materials ab (AWP)
|
22:15
|Amrize Files Form 10-K for Fiscal Year 2025 (EQS Group)
|
17.02.26
|Amrize stellt für 2026 Wachstum in Aussicht (AWP)
|
17.02.26
|Amrize legt 2025 beim Umsatz etwas zu (AWP)
|
17.02.26