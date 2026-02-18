Amrize schliesst Kauf von PB Materials ab

Zug (awp) - Der amerikanische Baustoffkonzern Amrize hat seinen ersten Zukauf als eigenständiges Unternehmen unter Dach und Fach gebracht. Die Anfang Januar angekündigte Übernahme der texanischen Firma PB Materials wurde nun abgeschlossen, teilte Amrize in der Nacht auf Donnerstag mit.

PB Materials verfüge über 26 Standorte in West-Texas und erziele mit rund 340 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 180 Millionen US-Dollar, hiess es. Es würden "signifikante Synergien" erwartet und die Akquisition solle bereits im ersten Jahr einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie und zum Cashflow leisten.

