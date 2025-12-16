Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
16.12.2025 16:30:36
Amrize schliesst Ausbau von US-Werk Ste. Genevieve ab
Chicago (awp) - Der auf Nordamerika spezialisierte Baustoffkonzern Amrize hat den Ausbau seines grössten Zementwerks Ste. Genevieve im US-Bundesstaat Missouri abgeschlossen. Mit der Inbetriebnahme der Erweiterung steigt die Produktionskapazität der Anlage um 660'000 US-Tonnen (rund 600'000 metrische Tonnen) pro Jahr auf insgesamt 5,5 Millionen US-Tonnen jährlich.
Mit dem Ausbau verbessert Amrize gemäss Mitteilung vom Dienstag auch die operative Effizienz des Werks. Das Projekt ist Teil eines Investitionsprogramms von insgesamt 700 Millionen US-Dollar, das der Konzern 2025 in seine Produktionsstandorte steckt. Amrize sieht sich mit der Erweiterung in seiner Position als führender Zementhersteller in den USA gestärkt.
jl/uh
Nachrichten zu Amrize
|
16:30
|Amrize schliesst Ausbau von US-Werk Ste. Genevieve ab (AWP)
|
16:00
|Amrize Expands Production Capacity at Flagship U.S. Cement Plant (EQS Group)
|
14.11.25
|Amrize-Aktie tiefer: Neues "Made in America"-Label für US-Baufirmen (AWP)
|
29.10.25
|Aktien Schweiz geben weiter nach - Amrize und Logitech nach Zahlen sehr fest (Dow Jones)
|
29.10.25
|Amrize-Aktie höher: Baustoffhersteller nach Q3-Zahlen gefragt (AWP)
|
28.10.25
|Amrize steigert Umsatz im dritten Quartal 2025 über den Erwartungen (AWP)
|
28.10.25
|Amrize wächst deutlich und hebt Umsatzprognose an (AWP)
|
28.10.25
|Amrize Delivers Strong Third Quarter Revenue Growth and Free Cash Flow Generation (EQS Group)