Amrize schliesst Ausbau von US-Werk Ste. Genevieve ab

Chicago (awp) - Der auf Nordamerika spezialisierte Baustoffkonzern Amrize hat den Ausbau seines grössten Zementwerks Ste. Genevieve im US-Bundesstaat Missouri abgeschlossen. Mit der Inbetriebnahme der Erweiterung steigt die Produktionskapazität der Anlage um 660'000 US-Tonnen (rund 600'000 metrische Tonnen) pro Jahr auf insgesamt 5,5 Millionen US-Tonnen jährlich.

Mit dem Ausbau verbessert Amrize gemäss Mitteilung vom Dienstag auch die operative Effizienz des Werks. Das Projekt ist Teil eines Investitionsprogramms von insgesamt 700 Millionen US-Dollar, das der Konzern 2025 in seine Produktionsstandorte steckt. Amrize sieht sich mit der Erweiterung in seiner Position als führender Zementhersteller in den USA gestärkt.

