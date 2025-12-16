Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.12.2025 16:30:36

Amrize schliesst Ausbau von US-Werk Ste. Genevieve ab

Chicago (awp) - Der auf Nordamerika spezialisierte Baustoffkonzern Amrize hat den Ausbau seines grössten Zementwerks Ste. Genevieve im US-Bundesstaat Missouri abgeschlossen. Mit der Inbetriebnahme der Erweiterung steigt die Produktionskapazität der Anlage um 660'000 US-Tonnen (rund 600'000 metrische Tonnen) pro Jahr auf insgesamt 5,5 Millionen US-Tonnen jährlich.

Mit dem Ausbau verbessert Amrize gemäss Mitteilung vom Dienstag auch die operative Effizienz des Werks. Das Projekt ist Teil eines Investitionsprogramms von insgesamt 700 Millionen US-Dollar, das der Konzern 2025 in seine Produktionsstandorte steckt. Amrize sieht sich mit der Erweiterung in seiner Position als führender Zementhersteller in den USA gestärkt.

jl/uh

