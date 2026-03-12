Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|
12.03.2026 22:45:36
Amrize: Jacques Sanche und Don Newman zur Wahl in VR vorgeschlagen
Zug (awp) - Nach dem Rücktritt von Verwaltungsrätin Theresa Drew schlägt Amrize zwei neue Mitglieder für das Aufsichtsgremium vor: Der bisherige Bucher-Chef Jacques Sanche und Don Newman sollen an der Generalversammlung vom
21. April in Zug in den Verwaltungsrat gewählt werden. Newman war bis Ende letzten Jahres Finanzchef des US-Unternehmens ATI Inc. und ging im März 2026 in Pension.
Die übrigen 9 Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl, wie der US-Baustoffkonzern am Donnerstagabend in seiner Einladung zur GV bekannt gab. Jan Jenisch soll erneut zum Verwaltungsratspräsidenten bestimmt werden. Der 59-jährige Deutsche ist gleichzeitig auch noch Konzernchef von Amrize.
jb/
Nachrichten zu Amrize
