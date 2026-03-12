Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’841 -0.9%  SPI 17’921 -0.2%  Dow 46’678 -1.6%  DAX 23’590 -0.2%  Euro 0.9053 0.3%  EStoxx50 5’749 -0.8%  Gold 5’084 -1.5%  Bitcoin 55’273 0.7%  Dollar 0.7861 0.7%  Öl 101.7 8.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Tesla, BYD und Rivian im Fokus - Helfen die steigenden Ölpreise den E-Auto-Herstellern?
KI-Chip-Wettrennen: So sieht ein UBS-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So performen die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Ballard Power-Aktie deutlich höher: Quartalsverlust reduziert
Suche...

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.03.2026 22:45:36

Amrize: Jacques Sanche und Don Newman zur Wahl in VR vorgeschlagen

Amrize
44.72 CHF -2.48%
Kaufen Verkaufen

Zug (awp) - Nach dem Rücktritt von Verwaltungsrätin Theresa Drew schlägt Amrize zwei neue Mitglieder für das Aufsichtsgremium vor: Der bisherige Bucher-Chef Jacques Sanche und Don Newman sollen an der Generalversammlung vom

21. April in Zug in den Verwaltungsrat gewählt werden. Newman war bis Ende letzten Jahres Finanzchef des US-Unternehmens ATI Inc. und ging im März 2026 in Pension.

Die übrigen 9 Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl, wie der US-Baustoffkonzern am Donnerstagabend in seiner Einladung zur GV bekannt gab. Jan Jenisch soll erneut zum Verwaltungsratspräsidenten bestimmt werden. Der 59-jährige Deutsche ist gleichzeitig auch noch Konzernchef von Amrize.

jb/