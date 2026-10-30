Amrize informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amrize hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0.980 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.77 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.68 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch