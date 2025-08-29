Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’219 0.1%  SPI 16’958 0.1%  Dow 45’637 0.2%  DAX 24’040 0.0%  Euro 0.9360 0.3%  EStoxx50 5’397 0.1%  Gold 3’417 0.6%  Bitcoin 89’801 0.7%  Dollar 0.8015 -0.1%  Öl 68.3 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Cashlink-Studie enthüllt massive Kostenvorteile im digitalen Wertpapierhandel
Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Blick: UniCredit verstärkt Präsenz im griechischen Bankensektor
Vonovia-Aktie: Vonovia erweitert Finanzierung - erste Anleihe in Australien emittiert
Der erste Urlaub ohne Eltern - Das gilt es zu beachten
Leveraged ETFs: Chancen, Risiken und was Anleger wissen müssen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.08.2025 06:45:36

Amrize informiert über Mini-Tender-Angebot

Amrize
41.68 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Chicago/Zug (awp) - Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize hat eine Mitteilung über ein sogenanntes unaufgefordertes "Mini-Kaufangebot" von TRC Capital Investment Corporation erhalten. Diese will demnach bis zu 2 Millionen Amrize-Stammaktien zu einem Preis von 49,63 US-Dollar je Aktie in bar erwerben.

Amrize empfiehlt laut Mitteilung vom Donnerstagabend, das Angebot nicht anzunehmen. Der Angebotspreis liege mit 51,96 US-Dollar um 4,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom 26. August, dem letzten Handelstag vor Beginn des Angebots. Zudem verfüge TRC über eine Klausel in seinem Angebot, wonach der Schlusskurs nicht um mehr als 5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 26. August fallen dürfe.

Sofern TRC nicht auf diese Bedingung verzichte, würden Amrize-Aktionäre, die auf das Angebot eingehen, ihre Aktien damit unter dem Marktpreis verkaufen, heisst es.

Laut Amrize werden mit Mini-Übernahmeangeboten jeweils weniger als fünf Prozent der ausstehenden Aktien eines Unternehmens erworben. Dadurch könnten Offenlegungs- und Verfahrensvorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde umgangen werden. Die Behörden hätten Anleger entsprechend vor solchen Angeboten gewarnt.

TRC ist ein privat geführtes Unternehmen, das hauptsächlich in Texas investiert.

ls/uh/jb