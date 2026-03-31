Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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31.03.2026 22:33:36
Amrize ernennt Baris Oran zum neuen Finanzchef
Zug/Chicago (awp) - Der Baustoffhersteller Amrize hat Baris Oran mit Wirkung zum 1. April zum neuen Finanzchef und Mitglied des Führungsgremiums ernannt. Oran folgt auf Ian Johnston, der nach insgesamt 27 Jahren bei Amrize respektive Holcim nun Berater wird und für eine reibungslose Übergabe im Unternehmen sorgen soll.
Der Baustoffhersteller betonte in einer Mitteilung nach US-Börsenschluss am Dienstag Orans 25-jährige internationale Erfahrung und dessen Expertise in Finanzen. Oran wechselt von GXO Logistics zu Amrize, wo er nach der Abspaltung von XPO als CFO tätig war.
Zuvor hatte Oran unter anderem als CFO bei der Sabanci Group und von Kordsa sowie in leitenden Funktionen bei Ernst & Young, PwC und der Sara Lee Corporation gearbeitet.
Ian Johnston war vor seinem Führungsjob beim Börsenneuling Amrize bereits CFO bei Holcim Nordamerika. Holcim hatte sein Nordamerika-Geschäft abgetrennt und als vollständig unabhängiges Unternehmen mit dem Namen Amrize im Juni 2025 in den USA an die Börse gebracht.
awp-robot/to
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