Amrize-Aktien notieren zum Börsengang tiefer als erwartet

(Meldung aktualisiert)

Zürich (awp) - Der Baustoffhersteller Holcim wurde am Montag in zwei Firmen aufgespalten. Wie von den Verantwortlichen erhofft, sind die beiden Unternehmen nun etwas mehr wert als der frühere Gesamtkonzern. Das bei Holcim verbleibende Geschäft wird aber höher einstuft als zuvor angenommen.

Die Papiere von Amrize - in diese Firma wurde das nordamerikanische Geschäftssegment ausgegliedert - kosten zweieinhalb Stunden nach dem Handelsstart 42,01 Franken. Für die Aktien von Holcim müssen nach der Abspaltung von Amrize zeitgleich 53,30 Franken das Stück bezahlt werden.

Damit entfallen gut 56 Prozent des Konzernwertes auf die "neue" Holcim und nur 44 Prozent auf Amrize. Analysten hatten mit einer etwa je hälftigen Verteilung des Firmenwertes gerechnet. Gleiches gilt für die Schweizer Börse, die vergleichbar hohe Referenzpreise genannt hatte.

Nagelprobe an der Wall Street

Die Kursentwicklung lässt darauf schliessen, dass der Markt dem verbleibenden Geschäftsbereich aktuell einen höheren Wert beimisst als der abgespaltenen Amrize. Zu einem anderen Schluss könnten die Börsianer am Nachmittag kommen, wenn die Amrize-Aktien auch an der New Yorker Börse NYSE erstmals gehandelt werden.

Investoren hoffen dann auf einen deutlichen Anstieg der Bewertung. Denn es wird angenommen, dass Amrize ähnlich hoch bewertet wird wie vergleichbare Unternehmen in der US-Bauindustrie. Und diese Bewertung liegt höher als bei europäischen Konzernen, weil Amrize als fokussiertes US-Infrastruktur-Wachstumsunternehmen gilt.

Amrize ist mit einem Anteil von jeweils rund 40 Prozent am Umsatz und am operativen Gewinn an der bisherigen Holcim die etwas kleinere "Schwester". Dafür verfügt das Unternehmen über etwas höhere Margen und hegt grosse Wachstumsambitionen. Amrize will nicht zuletzt von den Infrastrukturprogrammen der US-Regierung profitieren.

In der Summe geht die Rechnung des Managements bisher auf: Amrize und Holcim bringen zusammen 95,31 Franken auf die Waage - was knapp 2 Prozent mehr ist als der vergangenen Freitag letztbezahlte Preis für die "alte" Holcim (93,68 Fr.). Eins und eins ergeben also wie erhofft etwas mehr als zwei.

Zuwachs für den SMI

Die Amrize-Aktien wurden hierzulande unter dem Tickersymbol "AMRZ" direkt in den bedeutendsten Schweizer Aktienindex SMI aufgenommen. Damit sind dort neu 21 Titel im SMI enthalten. Dies bleibt laut der Börse - aus technischen Gründen - bis zum 19. September so. Nach der jährlichen Indexrevision soll der SMI wieder nur 20 Titel enthalten.

