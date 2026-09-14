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Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

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Personalie 14.09.2026 09:25:00

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope

Bei dem auf Nordamerika fokussierten Baustoff-Spezialisten Amrize gibt es einen Wechsel in der Geschäftsleitung.

Amrize
32.87 CHF -0.60%
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Mario Gross übernimmt ab dem heutigen Freitag die Leitung der Sparte Building Envelope, wie der Konzern am selben Abend mitteilte.

Damit folgt Gross auf Jake Gosa, der von dieser Funktion zurücktritt, wie es hiess. Gross kennt Amrize gut. Er gehört seit der Abspaltung von Holcim und dem Börsengang im Juni 2025 als Chief Supply Chain Officer der Konzernleitung an. Zuvor war er von 2024 bis 2025 Chief Operating Officer der Sparte Building Envelope.

Amrize nannte in der Mitteilung keinen expliziten Grund für den Rücktritt von Gosa. Verwaltungsratspräsident und CEO Jan Jenisch dankte Gosa für seine Leistung bei Amrize und wünschte ihm für dessen künftige Aufgaben alles Gute. Gosa werde gemeinsam mit Gross die Amtsübergabe sicherstellen.

Zugleich zeigte sich Jenisch davon überzeugt, dass Gross den Bereich mit seiner fundierten Expertise und dank seiner Kenntnisse im Geschäft mit Gebäudehüllen die operative Leistung weiter steigern und profitables Wachstum erzielen werde.

Im SIX-Handel am Montag notiert die Amrize-Aktie stellenweise 0,84 Prozent tiefer bei 32,88 CHF.

awp-robot/mk

Zug (awp)

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Bildquelle: Amrize
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