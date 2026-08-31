Amrize Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Amrize

Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 35,63 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'289 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Amrize-Aktie bei 35,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 36,25 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 624'959 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 30,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 35,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.49 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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