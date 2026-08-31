Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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31.08.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Amrize. Zuletzt ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 35,94 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 35,94 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'338 Punkten tendiert. Die Amrize-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,26 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,25 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 267'320 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Gewinne von 42,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 2,34 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Am 06.08.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,56 USD je Amrize-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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