Amrize Aktie News: Amrize zieht am Montagvormittag an

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 36,16 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'404 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Amrize-Aktie bei 36,26 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,25 CHF. Zuletzt wechselten 52'650 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. 41,98 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.08.2026 (35,10 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 2,93 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,603 USD aus. Amrize veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,56 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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